Als er een akkoord gevonden kan worden met de stad Ieper en de eigenaar van de site, dan is de voorkeur van minister Weyts dat de site volledig beschermd wordt en dat de nu reeds blootgelegde vondsten structureel toegankelijk gemaakt worden voor het publiek. De hele site blootleggen, zoals Jeremie Vaneeckhout dat wil, is niet evident, zegt Weyts: "Dat heeft duizend jaar in vochtige omstandigheden gezeten en nu al stellen we bij blootstelling aan de lucht vast dat er eroderende elementen zijn."



De minister wil de eenmalige kosten voor de aankoop van de site meedragen vanuit Vlaanderen, wat miljoenen zou kunnen kosten. Volgens Ben Weyts sluit de ontdekking in Ieper perfect aan bij het verhaal van Vlaanderen en is dat een investering waard.

En het moet snel gaan: Weyts wil niet over een paar weken, maar over een paar dagen al gesprekken opstarten met de stad en de eigenaar.