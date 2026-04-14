Minister-president Diependaele bezoekt Lithobeton in Gistel: “Lokale industrie cruciaal voor infrastructuur van morgen”
Minister-president Matthias Diependaele heeft maandag een werkbezoek gebracht aan prefab betonproducent Lithobeton in Gistel. Het bezoek past binnen de Vlaamse ambities rond elektrificatie, de modernisering van infrastructuur en klimaatadaptatie.
Tijdens het bezoek stond de rol van het familiebedrijf in de ontwikkeling van water-, wegen- en elektriciteitsinfrastructuur centraal. Lithobeton lichtte er onder meer toe hoe het bedrijf inzet op innovatie en duurzame productieprocessen.
“Bedrijven zoals Lithobeton tonen hoe innovatie en industrie hand in hand gaan met de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag."
“Bedrijven zoals Lithobeton tonen hoe innovatie en industrie hand in hand gaan met de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag, zoals elektrificatie en klimaatadaptatie,” zegt minister-president Matthias Diependaele.
De delegatie kreeg een rondleiding in de productieomgeving in Snaaskerke, waar onder meer prefab betonproducten worden gemaakt voor nutsvoorzieningen en infrastructuurprojecten.
Focus op energie en riolering
Een belangrijk aandachtspunt was de groeiende vraag naar infrastructuur voor de elektrificatie van mobiliteit, industrie en gebouwen. Lithobeton speelt daarin een rol als producent van onder meer hoogspanningscabines en distributie-infrastructuur voor netbeheerders.
Daarnaast werd ook de samenwerking met Aquafin toegelicht rond infiltrerende betonconstructies, die moeten helpen bij zowel wateroverlast als droogte. Ook de zogenaamde Lithocoat-producten kwamen aan bod: gecoate betonbuizen en -putten die een alternatief vormen voor ingevoerde keramische oplossingen en tegelijk een lagere milieu-impact hebben.
Investeringen en groei
Lithobeton benadrukte tijdens het bezoek ook de steun van de Vlaamse overheid bij investeringen in een LEAN-traject, dat moet zorgen voor efficiëntere en duurzamere productie. Dat traject moet het bedrijf ook helpen bij verdere internationalisering richting Nederland en Frankrijk.
“Dankzij voortdurende innovatie en ondersteuning kunnen we onze processen verbeteren en inspelen op de groeiende internationale vraag”, klinkt het bij de directie van Lithobeton.