Het bezoek van de minister werd afgerond met een dubbel plaatsbezoek waarbij een lans werd gebroken voor ‘dienstverlening aan de Westhoeker’. "Afgelopen decennia stellen we vast dat publieke maar ook private of semi-publieke dienstverlening steeds minder in de Westhoek aanwezig is", zegt Christof Dejaegher, voorzitter van het burgemeesteroverleg.

Daartegenover staat dat niet alle dienstverlening op afstand kan worden georganiseerd, maar dat er wel degelijk nog steeds nood is aan ‘nabije dienstverlening’. Dit werd sprekend geïllustreerd door het bezoek aan het sociaal project ‘Woppaaaa’ aan het station van Diksmuide en het Medisch Centrum van het Jan Yperman ziekenhuis in Diksmuide. "Beide zaken illustreren mooi hoe krachten die samenwerken in de streek erin slagen om die nabije dienstverlening te realiseren."