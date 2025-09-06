De feiten speelden zich zaterdag af in de Brusselstraat, in de buurt van het casino en het Leopoldpark in Oostende. Volgens getuigen kreeg het slachtoffer het aan de stok met enkele mannen. Ze zou toen geroepen hebben dat omstanders de politie moesten bellen. Plots werd het slachtoffer neergeschoten.

Woensdag werd een 21-jarige verdachte gearresteerd in Nederland. Vrijdagavond werd een minderjarige opgepakt. Na verhoor mocht hij beschikken. Het onderzoek wordt voortgezet.