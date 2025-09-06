© Belga
In Limburg is vrijdagavond een minderjarige opgepakt in het kader van het onderzoek naar de moord op een 43-jarige vrouw vorig weekend. Hij mocht na verhoor beschikken. Zo meldt het parket van West-Vlaanderen. Een van de verdachten werd woensdag nog opgepakt in Nederland.
De feiten speelden zich zaterdag af in de Brusselstraat, in de buurt van het casino en het Leopoldpark in Oostende. Volgens getuigen kreeg het slachtoffer het aan de stok met enkele mannen. Ze zou toen geroepen hebben dat omstanders de politie moesten bellen. Plots werd het slachtoffer neergeschoten.
Woensdag werd een 21-jarige verdachte gearresteerd in Nederland. Vrijdagavond werd een minderjarige opgepakt. Na verhoor mocht hij beschikken. Het onderzoek wordt voortgezet.