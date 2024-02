Aanleiding zou een incident zijn in de eetzaal met een andere leerling. Die zou op de grond gegooid zijn door een personeelslid, omdat hij niet aan de juiste tafel zat en niet wou verhuizen, staat te lezen in het bericht. Ilse Ghiesmans, directeur: "Wij zijn dat nagegaan of dat incident zou hebben plaatsgevonden. Er was niemand bij ons op school die weet had van dergelijk incident bij ons op school deze week."

De politie en het parket namen de dreiging ernstig. Ze konden een minderjarige ex-leerling van de school oppakken. De jonge man bekende intussen dat hij de auteur van het dreigbericht was. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden.