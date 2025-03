In februari werden vernielingen aangericht in de sporthal. "De laatste tijd wordt sporthal Drogenbrood geteisterd door hangjongeren die menen dat de sporthal hun terrein is, waar ze tal van vandalenstreken kunnen uithalen," zegt burgemeester Sypré.

Onder meer het EHBO-lokaal werd beschadigd en een rolstoel werd vernield. Sporters en bezoekers werden bedreigd.