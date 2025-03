"In 2023 daalden de woninginbraken sterk. Hoewel er vorig jaar een lichte stijging werd genoteerd, zetten we stevig in op preventie en handhaving", klinkt het bij de politiezone.

Inwoners zijn vooral beter gewaarschuwd, zo blijkt. "Er zijn 18 procent meer aanvragen voor afwezigheidstoezicht. Dat bevestigt het vertrouwen in onze diensten." De politie verhoogde ook het aantal gerichte patrouilles en controles in inbraakgevoelige wijken en voerde vier keer zoveel gerechtelijke acties uit als in 2023, vooral tijdens de donkere maanden.