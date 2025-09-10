19°C
Nieuws
Menen

Min­der jon­ge kin­de­ren in kans­ar­moe­de in Menen

Menen

Er leven minder jonge kinderen in kansarmoede in Menen. Dat zegt de stad, op basis van de kansarmoede-index. Die bepaalt hoeveel procent van de kinderen tot drie jaar opgroeien in een gezin met financiële moeilijkheden, gezondheidsproblemen of opvoedingsproblemen.

Het cijfer stond zes jaar geleden nog op bijna 23 procent, nu is dat iets minder dan 16 procent. Dat is nog altijd iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde, maar de daling gaat in Menen een stuk sneller. 

De dalende kansarmoede-index komt volgens de stad door haar lokaal sociaal beleid met allerlei maatregelen tegen kansarmoede gericht op kinderen en jongeren, en hun ouders.

