Het cijfer stond zes jaar geleden nog op bijna 23 procent, nu is dat iets minder dan 16 procent. Dat is nog altijd iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde, maar de daling gaat in Menen een stuk sneller.

De dalende kansarmoede-index komt volgens de stad door haar lokaal sociaal beleid met allerlei maatregelen tegen kansarmoede gericht op kinderen en jongeren, en hun ouders.