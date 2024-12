De werken moeten ervoor zorgen dat er geen files meer ontstaan tussen de op- en afrit van de A19 in Wervik en de Ringweg in Menen. De N58 zal meer verkeer kunnen verwerken en ook veiliger worden. De rotonde wordt vervangen door een kruispunt met slimme verkeerslichten. Op het traject komen ook twee nieuwe fietstunnels.

Nu de omgevingsvergunning is goedgekeurd, kan de aannemer zijn planning uitwerken. Het is de bedoeling om de werken in het voorjaar van 2025 te laten starten, vermoedelijk maart of april. Ze zouden 1,5 tot 2 jaar duren. Het kostenplaatje is 10 miljoen euro.