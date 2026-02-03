De Wegpolitie van de Federale Politie en 105 lokale politiezones voerden verspreid over het hele land controles uit, zowel op vaste als mobiele controleplaatsen. In totaal gebruikten 2.242 bestuurders hun gsm achter het stuur. Bij 1.066 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

Opvallend is dat het aantal overtredingen voor andere vormen van afleiding, zoals lezen of make-up aanbrengen, steeg van 171 naar 268.