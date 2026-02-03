Minder bestuurders betrapt op gsm’en achter het stuur, wel vaker andere afleiding
Er zijn vorige week minder bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur dan bij de vorige controleacties in oktober. Er is wel een opvallende stijging van andere afleiding dan je gsm gebruiken achter het stuur.
De Wegpolitie van de Federale Politie en 105 lokale politiezones voerden verspreid over het hele land controles uit, zowel op vaste als mobiele controleplaatsen. In totaal gebruikten 2.242 bestuurders hun gsm achter het stuur. Bij 1.066 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.
Opvallend is dat het aantal overtredingen voor andere vormen van afleiding, zoals lezen of make-up aanbrengen, steeg van 171 naar 268.
In totaal noteerde de politie 2.510 overtredingen, tegenover 3.048 bij de vorige controleactie. De Geïntegreerde Politie organiseert twee keer per jaar zo’n gerichte actie. De volgende controle staat gepland in het najaar.