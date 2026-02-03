8°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Min­der bestuur­ders betrapt op gsm’en ach­ter het stuur, wel vaker ande­re afleiding

Controles gsm

Er zijn vorige week minder bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur dan bij de vorige controleacties in oktober. Er is wel een opvallende stijging van andere afleiding dan je gsm gebruiken achter het stuur.

De Wegpolitie van de Federale Politie en 105 lokale politiezones voerden verspreid over het hele land controles uit, zowel op vaste als mobiele controleplaatsen. In totaal gebruikten 2.242 bestuurders hun gsm achter het stuur. Bij 1.066 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

Opvallend is dat het aantal overtredingen voor andere vormen van afleiding, zoals lezen of make-up aanbrengen, steeg van 171 naar 268.

Controles gsm
Nieuws

Politie controleert extra op afleiding achter het stuur

In totaal noteerde de politie 2.510 overtredingen, tegenover 3.048 bij de vorige controleactie. De Geïntegreerde Politie organiseert twee keer per jaar zo’n gerichte actie. De volgende controle staat gepland in het najaar.

De redactie

Meest gelezen

Brand fruitschur
Nieuws
Update

Loodsbrand Ledegem: houtkachel is wellicht boosdoener, buren kunnen later vandaag naar huis
Brand avelgem 01
Nieuws
Update

Appartement boven optiekzaak in Avelgem onbewoonbaar na brand
Verdacht overlijden stone factory Bissegem
Nieuws
Update

Man (60) die dood teruggevonden werd in Bissegem vertoont tekenen van geweld: zaakvoerder knipt enkelband door en vlucht

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden