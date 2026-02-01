©Website NHV
De militaire inlichtingendienst ADIV voert een onderzoek uit naar het Oostendse helikopterbedrijf NHV. Het bedrijf wil een groot contract met Defensie in de wacht slepen. Het zou gaan om het onderhoud van nieuwe helikopters. NHV zou nu in Chinese handen vallen en dat zien ze bij Defensie niet graag gebeuren.
NHV baat een vloot van 27 transporthelikopters uit, waaronder de Europese Airbus type H145. Dat is hetzelfde type dat Defensie vorig jaar aankocht. Het staat ook in om personeel naar windmolenparken en olieplatformen te vervoeren.
Vorig jaar raakte bekend dat het Ierse GD Helicopter Finance (GDHF) NHV zal overnemen. Maar het Ierse bedrijf is in handen van het Chinese GDAT. Dat zou ervoor zorgen dat het vervoer van technici en ingenieurs in Chinese handen valt.
Daarnaast dingt NHV ook mee om de Belgische helikoptervloot van Defensie te onderhouden, waardoor een Chinees bedrijf zou instaan voor het onderhoud van de nieuwe Belgische militaire helikoptervloot. Daar zijn ze bij Defensie en de Federale Regering niet zo happig op.