12°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Mili­tai­re inlich­tin­gen­dienst onder­zoekt Oos­tends bedrijf

NHV Helikopter

©Website NHV

De militaire inlichtingendienst ADIV voert een onderzoek uit naar het Oostendse helikopterbedrijf NHV. Het bedrijf wil een groot contract met Defensie in de wacht slepen. Het zou gaan om het onderhoud van nieuwe helikopters. NHV zou nu in Chinese handen vallen en dat zien ze bij Defensie niet graag gebeuren.

NHV baat een vloot van 27 transporthelikopters uit, waaronder de Europese Airbus type H145. Dat is hetzelfde type dat Defensie vorig jaar aankocht. Het staat ook in om personeel naar windmolenparken en olieplatformen te vervoeren.

Vorig jaar raakte bekend dat het Ierse GD Helicopter Finance (GDHF) NHV zal overnemen. Maar het Ierse bedrijf is in handen van het Chinese GDAT. Dat zou ervoor zorgen dat het vervoer van technici en ingenieurs in Chinese handen valt.

Daarnaast dingt NHV ook mee om de Belgische helikoptervloot van Defensie te onderhouden, waardoor een Chinees bedrijf zou instaan voor het onderhoud van de nieuwe Belgische militaire helikoptervloot. Daar zijn ze bij Defensie en de Federale Regering niet zo happig op.

Robbe Temmerman
Defensie Oostende

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

De Jamies 2026

Average Rob grote winnaar van de Jamies
Pleegzorg1

Meer ondersteuning nodig voor pleeggezinnen in West-Vlaanderen
Belgaimage 32752745

Komt er een drijvende gevangenis in de haven van Zeebrugge?
File E403 thv Torhout

Voka over E403: “De lat moet hoger, geen halve oplossingen”
Michaelvannieuwenhuyze

Zes jongeren krijgen contactverbod in Harelbeke na overlast op oudejaarsavond
2026-02-06 - 537_PRES_zandscholenmiddag.mp4 - kc8VC6tTc_2.jpg

Scholen volgen advies van minister: "zandbakken blijven dicht, ook die met noordzeezand"
Aanmelden