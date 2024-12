Betty Eeckhaut, voorzitter bestuur Milcobel: “Het coöperatieve gedachtengoed, dat diepgeworteld is bij Milcobel en FrieslandCampina, vormt de basis voor deze voorgenomen fusie. Ons doel is en blijft om meerwaarde te creëren voor onze leden-melkveehouders. Door onze regionale complementariteit worden we dé coöperatieve partner voor bestaande en nieuwe leden, met een solide melkaanvoer voor een succesvolle toekomst. Voor medewerkers biedt de nieuwe organisatie volop kansen om zich te ontwikkelen in een internationale omgeving. Voor klanten betekent deze fusie meer innovatiekracht, een uitgebreid productportfolio en verdere professionalisering van onze dienstverlening.”