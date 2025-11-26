De komende zes jaar investeert Middelkerke bijna 140 miljoen euro, dat zonder de belastingen te verhogen. De gemeente zet zich in op onder meer toegankelijke en vlotte dienstverlening, een sterke lokale economie, krachtige dorpen, kwaliteitsvolle zorg, een aantrekkelijk openbaar domein en een gezinsvriendelijke omgeving.

Het financieel beleid is, naast het vermijden van structurele belastingverhogingen, nog op twee andere pijlers gestoeld. “Alle investeringen die wij doen, zullen met eigen middelen zijn”, aldus Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke. “We maken geen schulden bij. Er is een afbouw van onze schulden van 20 tot 25 procent tegen 2031. Ook doen we alles met eigen middelen.”