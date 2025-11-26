Middelkerke stelt meerjarenplan voor: “Geen schulden bij en alles met eigen middelen”
De gemeente Middelkerke stelt met trots hun meerjarenplan voor. Dat is een strategisch plan dat de doelstellingen en prioriteiten voor de komende vijf jaar vastlegt. Het bestaat uit acht strategische doelstellingen en een aantal sleutelprojecten.
De komende zes jaar investeert Middelkerke bijna 140 miljoen euro, dat zonder de belastingen te verhogen. De gemeente zet zich in op onder meer toegankelijke en vlotte dienstverlening, een sterke lokale economie, krachtige dorpen, kwaliteitsvolle zorg, een aantrekkelijk openbaar domein en een gezinsvriendelijke omgeving.
Het financieel beleid is, naast het vermijden van structurele belastingverhogingen, nog op twee andere pijlers gestoeld. “Alle investeringen die wij doen, zullen met eigen middelen zijn”, aldus Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke. “We maken geen schulden bij. Er is een afbouw van onze schulden van 20 tot 25 procent tegen 2031. Ook doen we alles met eigen middelen.”
Realisaties
De gemeente krijgt dan ook veel inkomsten van tweedeverblijvers en dat maakt de gemeente rijk. “We hebben zo’n 17.000 tweede verblijven en bijna 7.000 plaatsen op de campings”, vertelt Dedecker verder. “We investeren ontzettend veel. Het gaat niet alleen over toerisme. Maar ook onder meer over het bouwen van een nieuwe school, over de heraanleg van de wegen en over het voeren van sociaal beleid."
Verder zullen ook de weddes van het eigen personeel stijgen, zullen meer mensen maaltijdcheques krijgen, wordt het wagenpark van Middelkerke vernieuwd en komt er een zelf betaalde nieuwe dijk voor 35 miljoen euro en een stadhuis voor 25 miljoen. Middelkerke voert wel een indexering door van de tweedeverblijverstaks. Die stijgt volgend jaar gemiddeld van 800 naar 950.
De gemeente doet ook voor 10 miljoen aandelen van een energiefonds van de hand en maakt ook enkele vastgoedactiva in gronden te gelde. Daardoor moet Middelkerke geen euro lenen bij de bank. Op de gemeenteraad van woensdag 17 december wordt het meerjarenplan officieel ter goedkeuring voorgelegd.
Belangrijkste realisaties
- Vernieuwing zeedijk Middelkerke
- Nieuw gemeentehuis
- Nieuwe school, jeugdinfrastructuur en sporthal in Leffinge
- Sterk toerisme en investeren in de cultuurinfrastructuur
- Voorzieningen voor kinderen en de jeugd
- Doortocht Lombardsijde
- Opwaardering landelijke wegen en propere openbare ruimte
- Gerichte zorgprojecten