Ruim 600 re-enactors lopen rond op het middeleeuwse tentenkamp van zo'n 5 hectare groot. De figuranten reisden uit heel Europa naar 't Oosthof in Snellegem om aan het evenement deel te nemen. Zaterdagavond verzamelden bezoekers voor een show met vuur, maar ook stunts op een paard van de fee Galaxa. Niet enkel de middeleeuwen in onze streken maar ook ver weg in Japan komen aan bod op het middeleeuws festival.