Michaël Vannieuwenhuyze is een fervent sporter en liep afgelopen zomer nog een volledige triatlon voor 'Kom op Tegen Kanker'. Nu kiest hij voor een politieke uitdaging en dingt hij mee naar de burgemeestersjerp in Harelbeke. Vannieuwenhuyze zal volgend jaar met een nieuw project naar de kiezer stappen en wil zo verandering in de stad teweeg brengen. Zijn lijst is echter nog niet volledig. Naast de huidige gemeenteraadsleden van Open Vld is hij nog op zoek naar onafhankelijken en gelijkgestemden.