Zaakvoerder Julie Collett herinnert zich nog goed hoe snel de blik vooruit ging: “Toen ik toekwam waren er heel wat medewerkers in tranen, mensen die hier al dertig jaar werken. Ik was ook even van mijn melk. Maar na vijf minuten begin je te denken: hoe lossen we dit op en hoe kunnen we terug opstarten?”

Omdat het stofferen vooral ambachtelijk gebeurt en weinig machines nodig heeft, kon het atelier vrij snel opnieuw beginnen. Toch is de schade enorm: alle afgewerkte meubels gingen verloren en moeten opnieuw gemaakt worden. “Alles wat klaarstond om uit te leveren, is vernield. Straf dat we hier nu alweer staan, het is echt herbeginnen,” zegt atelierchef Gregory Windels, die al 30 jaar bij het bedrijf werkt.