Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Een maand na de verwoestende brand in Emelgem zijn de werknemers van meubelmakerij Collett & Victor opnieuw aan de slag. In een gehuurde loods vlak bij de afgebrande fabriek kon de productie opnieuw opgestart worden.
Zaakvoerder Julie Collett herinnert zich nog goed hoe snel de blik vooruit ging: “Toen ik toekwam waren er heel wat medewerkers in tranen, mensen die hier al dertig jaar werken. Ik was ook even van mijn melk. Maar na vijf minuten begin je te denken: hoe lossen we dit op en hoe kunnen we terug opstarten?”
Omdat het stofferen vooral ambachtelijk gebeurt en weinig machines nodig heeft, kon het atelier vrij snel opnieuw beginnen. Toch is de schade enorm: alle afgewerkte meubels gingen verloren en moeten opnieuw gemaakt worden. “Alles wat klaarstond om uit te leveren, is vernield. Straf dat we hier nu alweer staan, het is echt herbeginnen,” zegt atelierchef Gregory Windels, die al 30 jaar bij het bedrijf werkt.
Opluchting bij personeel
Ook de werknemers zijn opgelucht dat ze opnieuw werk hebben. “Het is nog wat behelpen omdat we niet alles binnen hebben, maar we kunnen starten. Dat is een grote opluchting,” vertelt hoezenmaakster Heidi Vertein, die al 25 jaar in dienst is.
Terugkeren naar de oude site kan niet. De zaakvoerders zoeken op termijn naar een nieuw gebouw in de buurt. Intussen kan het bedrijf zijn titel van hofleverancier blijven waarmaken. “Er is geen bestelling voor het hof vernield,” lacht Julie Collett.