Dinsdagavond is er in de Izegemse deelgemeente Emelgem een zware brand uitgebroken. Een loods aan de achterzijde van een zetelfabriek in de Kapelstraat is er in de vlammen opgegaan. Via een BE-alert krijgen omwonenden de raad om ramen en deuren te sluiten. Uit voorzorg is het medisch interventieplan afgekondigd. Het lijkt er ook op dat er asbestdeeltjes zijn vrijgekomen.