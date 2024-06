Het bedrijf beweert dat alle maatregelen tegen eind 2021 werden opgeheven, maar volgens Vandendriessche klopt dat niet. Hij baseerde zich daarvoor op het gemiddelde bereik van zijn Facebook-pagina. Dat zakte van bijna 90.000 in 2021 naar 4.614 in de periode van de schaduwban. Nadien, in 2022 en 2023, klom het gemiddelde bereik wel weer tot ruim 24.000, maar de cijfers van 2021 kwamen niet meer in zicht.

De rechtbank van eerste aanleg in Brugge oordeelde eerder dat de Belgische rechtbanken geen rechtsmacht hebben om over de zaak te oordelen, maar Vandendriessche ging daartegen in beroep. Het hof in Gent achtte zich wel bevoegd en bij tussenarrest van 24 oktober 2022 legde het Meta zelfs een dwangsom op van 1.000 euro per uur dat de schaduwban doorging.