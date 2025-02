Petra Mesuere is gemeenteraadslid voor Inzicht in Knokke-Heist, maar ze is ook moeder van drie kinderen. De jongste is tien weken. Ze beviel kort na de verkiezingen en kon voorlopig niet deelnemen aan de eerste gemeenteraadszittingen, omdat ze met zwangerschapsverlof was. Dat mocht tot nu niet volgens de wet, omdat ze op dat moment een uitkering krijgt.