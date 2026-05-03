Met steun van Groen: bewoners van Marke voeren actie tegen geluidsoverlast van R8
Groen heeft vanmorgen actie gevoerd in Marke in Kortrijk, samen met bewoners van de woonwijk Ter Doenaert. Die wijk ligt vlak naast de R8 en de bewoners klagen over geluidoverlast. De problemen slepen al jaren aan. Er geldt een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur, maar dat helpt niet veel, volgens de bewoners.
Het verkeer stelt de woonwijk Ter Doenaert voortdurend bloot aan het lawaai van de auto's die over het viaduct in Marke rijdt. Daarom voerde Groen samen met de buurtbewoners een symbolische actie: met vogelgeluiden proberen ze het verkeer van de R8 te overstemmen. De bewoners eisen dat er in het gewestelijk uitvoeringsplan R8 zo snel mogelijk maatregelen genomen worden.
Wij pleiten voor geluidsschermen en een trajectcontrole om die snelheid af te dwingen.
Er is al een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur op het viaduct. Maar de brengt weinig soelaas, vertelt buurtbewoonster Yvette Balcaen: "Het ergste vind ik dat ik niet kan slapen. 30 jaar geleden heb ik voor het eerst gereclameerd. We moeten nooit met de vensters open slapen."
Nico Haemers van Groen Kortrijk stelt enkele maatregelen voor: "Hier zouden geluidsschermen moeten komen. We zien dat die snelheidsbeperking tot 90 km/u op dit stuk niet voldoende is. Wij pleiten voor geluidsschermen en een trajectcontrole om die snelheid af te dwingen. Die dingen kunnen al gebeuren met een beperkt budget en toch een groot effect voor de mensen die er wonen."