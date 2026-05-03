21°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Met steun van Groen: bewo­ners van Mar­ke voe­ren actie tegen geluids­over­last van R8

Actie Groen in Kortrijk 3

Groen heeft vanmorgen actie gevoerd in Marke in Kortrijk, samen met bewoners van de woonwijk Ter Doenaert. Die wijk ligt vlak naast de R8 en de bewoners klagen over geluidoverlast. De problemen slepen al jaren aan. Er geldt een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur, maar dat helpt niet veel, volgens de bewoners.

Het verkeer stelt de woonwijk Ter Doenaert voortdurend bloot aan het lawaai van de auto's die over het viaduct in Marke rijdt. Daarom voerde Groen samen met de buurtbewoners een symbolische actie: met vogelgeluiden proberen ze het verkeer van de R8 te overstemmen. De bewoners eisen dat er in het gewestelijk uitvoeringsplan R8 zo snel mogelijk maatregelen genomen worden.

Wij pleiten voor geluidsschermen en een trajectcontrole om die snelheid af te dwingen.

Nico Haemers van Groen Kortrijk

Er is al een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur op het viaduct. Maar de brengt weinig soelaas, vertelt buurtbewoonster Yvette Balcaen: "Het ergste vind ik dat ik niet kan slapen. 30 jaar geleden heb ik voor het eerst gereclameerd. We moeten nooit met de vensters open slapen."

Nico Haemers van Groen Kortrijk stelt enkele maatregelen voor: "Hier zouden geluidsschermen moeten komen. We zien dat die snelheidsbeperking tot 90 km/u op dit stuk niet voldoende is. Wij pleiten voor geluidsschermen en een trajectcontrole om die snelheid af te dwingen. Die dingen kunnen al gebeuren met een beperkt budget en toch een groot effect voor de mensen die er wonen."

Actie Groen in Kortrijk 2
Actie Groen in Kortrijk 1
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Robbe Temmerman
R8 Geluidsoverlast

Meest gelezen

IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
Aardappelen 01
Nieuws

Lading aardappelen verspert Rijksweg in Izegem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Smeerpaal Oostende

Oostende plaatst vier gratis smeerpalen op strand in strijd tegen huidkanker
Penguin chicks Luuk and Winny 1

Heugelijk babynieuws: twee jonge Humboldtpinguïns geboren in SEA LIFE
ZRG Winnaars Booth Eben 23 websize

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is ‘Zorgwerkgever van het Jaar’, ook AZ Groeninge valt in de prijzen
Rode Kruis

Alweer een record: zo veel bracht de pleisteractie van Rode Kruis-Vlaanderen dit jaar op
Faire ronde

Acht West-Vlaamse gemeenten laten inwoners eerlijke handel ontdekken tijdens 'De Faire Ronde'
Drinkwater

Bezorgdheid over kraanwater blijft: schooltje laat ouders kiezen tussen flessen- en kraanwater
Aanmelden