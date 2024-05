Schepen van cultuur Nico Blontrock: ‘Een dergelijke regeling is een zeldzaamheid in Vlaanderen. We zijn hiermee dus trendsetters. Dat is minder evident dan het lijkt, want er hangen nogal wat uitdagingen aan vast: zo is het evident dat de normale werking van de zalen niet verstoord mag worden. Op de momenten waarop voorstellingen voorzien zijn, en tijdens de op- en afbouw ervan zijn begrafenissen en herdenkingsplechtigheden uiteraard niet mogelijk. Gezien de bloeiende werking van het Cultuurcentrum zullen er dus maar uitzonderlijk zulke plechtigheden kunnen plaatsvinden. Ook de inzet van personeel, waarbij meestal snel geschakeld moet worden in dergelijke situaties, vraagt extra flexibiliteit.’