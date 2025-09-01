De stad Kortrijk belooft Babbe op een overleg vanmiddag nog beterschap. Giovanny Saelens, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen Kortrijk: “Op vlak van mobiliteit gaan we investeren in toegankelijke voetpaden. We gaan ook in overleg met de handelaars over hoe zij met kleine acties hun zaak toegankelijk kunnen maken. Vooral ook: hoe kunnen we beter informeren? Hoe kunnen we er voor zorgen dat het al van op straat duidelijk is of je een zaak binnen kan, en of er een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig is?”

