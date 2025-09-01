Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Volgende week opent het nieuwe academiejaar, maar is de hogeschool wel toegankelijk? En raken studenten in een rolstoel daar wel zelfstandig met het openbaar vervoer? Rolstoelgebruiker Babbe Vanneste zoekt het uit in Kortrijk. Ze heeft het traject vanmorgen al eens afgelegd en inderdaad: er is nog werk.
Babbe geraakt alvast vlot op de bus. Babbe Vanneste: “Op de bus zelf schokt het wel heel hard. En met mijn instabiliteit aan mijn hoofd, voelt dat wel aan als op en neer, en heen en weer.” Maar de bus slaagt toch in de test. Op naar de hogeschool dan. Buiten is er nog wat werk, maar binnen Vives valt alles goed meer. “Er is een lift, het is overal plat en overal waar er toch een drempel is, ligt er een hellend vlak.”
Beterschap op komst
De stad Kortrijk belooft Babbe op een overleg vanmiddag nog beterschap. Giovanny Saelens, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen Kortrijk: “Op vlak van mobiliteit gaan we investeren in toegankelijke voetpaden. We gaan ook in overleg met de handelaars over hoe zij met kleine acties hun zaak toegankelijk kunnen maken. Vooral ook: hoe kunnen we beter informeren? Hoe kunnen we er voor zorgen dat het al van op straat duidelijk is of je een zaak binnen kan, en of er een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig is?”
Kritisch bekijken
Babbe gaat de toegankelijkheid als rolstoelgebruiker een jaar lang kritisch bekijken, samen de dorpsraad van Rollegem en de organisatie Back Forward. Die ondersteunt jongeren voor wie er geen behandeling meer is. Christophe Reynaert, Back Forward: “Wij proberen elk jaar mooie herinneringen te creëren voor die mensen. Maar samen met Babbe gaan we ook proberen om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking een duwtje in de rug te geven.”