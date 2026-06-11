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Begin juli komen de Nocturnes in Ieper eraan. Het heet 'Ieper Te Paard'. Zaterdag vond de try-out daarvoor plaats. Het is een theaterwandeling die het historisch verhaal van de ruiterijschool brengt die in 1870 in Ieper gevestigd was.
Zo’n 270 medewerkers hebben nog eens alles getest, ook de technische hoogstandjes die met AI gemaakt zijn. Historici, technici, regisseurs, spelers, costumières, grimeurs en cateringmedewerkers, allemaal werken ze mee aan ‘Ieper Te Paard’, een theaterwandeling van enkele kilometer met elf historische taferelen.
Het publiek zal in juli op sleeptouw worden genomen door historische figuren en ontdekt onvermoede plekjes van Sint-Jan: "Je komt op plaatsen waar je niet altijd binnen kan, maar ook plaatsje waar je nooit aan denkt', vertelt een van de organisatoren Roosje Goemaere.
De Ieperse Nocturnes starten op drie juli. Het publiek kan inschrijven voor een theaterwandeling op elf dagen in juli en vijf in augustus. Er is plaats voor 4000 deelnemers.