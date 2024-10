" Na rijp beraad en na consultatie van mijn gezin en beste vrienden heb ik besloten om de pagina om te draaien. Ik zal stoppen met politiek." Zo begint Van Volcem haar post op facebook.



"Ik zelf voel veel pijn dat de kiezer mij niet heeft beloond voor het vele werk en de vele realisaties en inzet. Ik deed politiek op mijn manier. Werken van 6 u ‘s morgens en dossiers instuderen, oplossen, niet handjes schudden of zingen. Wel had ik een uitgesproken mening en geloofde ik in de koers die vond dat er moest gevaren worden. Ik sprak niet naar de mond maar overtuigde. Ik wou graag de stad mooier maken en mensen gelukkiger."



Een stad besturen is moeilijk en steeds zijn er nieuwe uitdagingen. Deze vragen ook verandering en moed. De Bruggeling houdt graag alles bij hetzelfde maar we gaan er daarom niet op vooruit. Het waren zes mooie jaren als schepen van financiën, publiek domein. Ik spreek niet iedereen naar de mond en ben altijd dicht bij mezelf gebleven."



"Nu achteraan op de banken gaan zitten en tussen mensen die me hebben bekampt lijkt me geen goed idee. Ik wil m’n leven een nieuwe wending geven. Er is buiten de politiek nog veel te doen. Ik heb me 24 jaar als vrouw hard ingezet voor mijn stad en ga de pagina nu omslaan. Ik wens uitdrukkelijk al de mensen te danken die in mij geloofden en hebben geholpen en dankbaar om zo lang het vertrouwen te hebben gekregen. Ik dank mijn familie en lieve vrienden en kiezers."