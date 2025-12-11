De geplande Leiewerken in Menen zelf liggen voorlopig stil. Een buurtbewoner heeft de vergunning aangevochten, waardoor de procedure nog loopt. De impact van die werken op verkeer, handel en leegstand in de Barakken zou aanzienlijk zijn. Schepen van Leiewerken Mieke Syssauw blijft hoopvol: “Wij hopen dat we deze volgend jaar kunnen afronden met gunstig gevolg, zodat de werken dan onmiddellijk kunnen starten.”

Om de verkeershinder te beperken, spreidt de stad andere werven in de tijd. Daarvoor is 8 miljoen euro voorzien aan omgevingswerken. “De Grote Markt bijvoorbeeld was een project dat we nog in deze legislatuur wilden doen, maar om te voorkomen dat er een impact zou zijn van het ene op het andere moeten we daarmee gaan schuiven in de tijd,” aldus Roose.