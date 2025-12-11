De stad Menen plant de komende zes jaar voor 95 miljoen euro aan investeringen. Het zwaartepunt ligt bij de modernisering van bedrijventerreinen en grote infrastructuurwerken langs de Leie. De voortzetting van de Leiewerken in Menen blijft voorlopig onzeker door een juridische procedure, maar de stad hoopt in 2026 te kunnen beginnen. De belastingen blijven grotendeels ongewijzigd.
De grootste hap uit het investeringsbudget gaat naar economie en infrastructuur. Zo trekt Menen 21 miljoen euro uit voor een grondige modernisering van het bedrijventerrein Grensland. Daar komt onder meer een gescheiden rioleringsstelsel. “Er moet een gescheiden rioleringsstelsel zijn, zonder overstort naar de Leie. Dat is ook één van de doelstellingen,” zegt schepen van Openbare Werken Patrick Roose.
Leiewerken wachten op groen licht
De geplande Leiewerken in Menen zelf liggen voorlopig stil. Een buurtbewoner heeft de vergunning aangevochten, waardoor de procedure nog loopt. De impact van die werken op verkeer, handel en leegstand in de Barakken zou aanzienlijk zijn. Schepen van Leiewerken Mieke Syssauw blijft hoopvol: “Wij hopen dat we deze volgend jaar kunnen afronden met gunstig gevolg, zodat de werken dan onmiddellijk kunnen starten.”
Om de verkeershinder te beperken, spreidt de stad andere werven in de tijd. Daarvoor is 8 miljoen euro voorzien aan omgevingswerken. “De Grote Markt bijvoorbeeld was een project dat we nog in deze legislatuur wilden doen, maar om te voorkomen dat er een impact zou zijn van het ene op het andere moeten we daarmee gaan schuiven in de tijd,” aldus Roose.
Nieuwe Leiebrug in Lauwe
De werken aan de nieuwe Leiebrug in Lauwe starten wel zeker in 2026. Net als in Menen komt de nieuwe brug naast de bestaande. “Zo proberen we de hinder en onderbreking zo kort mogelijk te houden,” zegt Syssauw.
Extra middelen voor politie en veiligheid
Daarnaast gaat 44 miljoen euro naar de politiezone. De stad blijft inzetten op de strijd tegen grenscriminaliteit, met extra camerabewaking. “Naast de 180 camera’s die we al hebben, investeren we nog eens 300.000 euro in bijkomende camera’s,” zegt burgemeester Eddy Lust. “Ook op verkeersveiligheid blijven we inzetten, onder meer met ANPR-camera’s om het rijgedrag bij te sturen.”
Belastingen hervormd, niet verhoogd
De aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd. Wel hervormt Menen de algemene stedelijke belasting: alleenstaanden zullen minder betalen, ongeveer 75 euro, terwijl gezinnen iets meer bijdragen, zo’n 130 euro.