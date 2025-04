Melexis sluit al jaren samenwerkingen af met Chinese bedrijven, maar nu gaat het nog een stap verder en wil het ter plaatse produceren. De afdeling Research and Development blijft wel in Europa. De nieuwe samenwerking is niet verwonderlijk, want de Aziatische markt is goed voor 60 procent van de totale omzet van Melexis. De chips gaan vooral naar de autosector, de gezondheidszorg en de robotica.