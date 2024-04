Met een kwartaalomzet van 241 miljoen euro deed het technologiebedrijf 6 procent beter dan een jaar eerder en conform wat analisten hadden verwacht. De winst voor interesten en belastingen kwam uit op 63 miljoen euro, of 4 procent hoger dan een jaar eerder en licht hoger dan verwacht. Netto rest bijna 53 miljoen euro, of 4 procent beter dan een jaar eerder en ook hoger dan verwacht.

CEO Marc Biron zegt in een toelichting op de cijfers dat de voorraadcorrecties in enkele productlijnen die in de laatste kwartalen zichtbaar waren nu achter de rug zijn. De West-Vlamingen kunnen profiteren van de groeiende vraag naar halfgeleiders in de autosector door de elektrifcatie en de toenemende behoefte aan comfort- en veiligheidstoepassingen.