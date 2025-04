Voor het project werkte de projectontwikkelaar samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed. "Als we erfgoed willen bewaren, dan moeten we ook nieuwe invullingen vinden", zegt minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts. "Er is aan onze Vlaamse kust jammer genoeg veel erfgoed verloren gegaan, dus is het extra mooi dat deze 19de-eeuwse panden wel behouden blijven. Ook mooi is dat een privaat bedrijf hier eigenaarschap over erfgoed opneemt. De overheid kan niet alleen al het erfgoed behouden en restaureren, dus is het belangrijk dat ook burgers en bedrijven willen investeren in gebouwen met geschiedenis."