De gemeente wil de zorg voor zwaar zieke inwoners versterken. Een volledig nieuwe hospice-afdeling moet ervoor zorgen dat inwoners in alle rust en nabijheid van familie hun laatste levensfase kunnen doorbrengen.

Mobiliteit en infrastructuur

Ook mantelzorgers krijgen extra ondersteuning, net als senioren die nood hebben aan laagdrempelige ontmoetingsplaatsen.

Zwevegem investeert 8 miljoen euro in wegen en voetpaden, herinrichtingen van de Bekaertstraat en uitbreiding van trage wegen. Parkeren wordt verbeterd en fietsinfrastructuur en Hoppinpunten worden voorzien om duurzaam vervoer te stimuleren. Grote rioleringswerken en het herstel van de Transfo-site en het gemeentepark zorgen voor een opgewaardeerd openbaar domein.

Veilige en betrokken gemeenschap

Het plan voorziet in meer veiligheid door buurtinformatienetwerken, wijkagenten en camerabewaking. De nieuwe wijkpost van politiezone MIRA en de brandweerkazerne op Evolis krijgen infrastructuurinvesteringen van 3,3 miljoen euro.

Participatie en betrokkenheid van inwoners, verenigingen en ondernemers staan centraal. Een burgerbudget biedt inwoners de mogelijkheid eigen projecten in te dienen.

Cultuur, onderwijs en vrije tijd

Het meerjarenplan investeert in verenigingen, jeugd- en vrijetijdsactiviteiten, en de nieuwbouw van het deeltijds kunstonderwijs op de Kappaertsite (15,5 miljoen euro). Het plan wil maximale culturele en sportieve beleving mogelijk maken en bestaande gemeentelijke gebouwen optimaal benutten.

Duurzaamheid en klimaat

Zwevegem legt in het plan ook de nadruk op klimaatadaptatie, ontharding, energie-efficiëntie en waterbeheer. Samenwerking met lokale landbouwers en duurzame stedenbouw versterken de impact van beleid op lange termijn.

Volgende stappen

Het meerjarenplan wordt besproken in de gemeenteraadscommissies op 3 en 10 december en komt op 15 december voor de gemeenteraad. De gemeente koppelt het plan aan de 2e Ronde van Zwevegem begin 2026, waarbij inwoners concreet zien hoe hun input verwerkt is in beleid.