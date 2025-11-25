Meerjarenplan Zwevegem: 76,5 miljoen aan investeringen zonder belastingverhoging
Zwevegem trekt de komende zes jaar volop de kaart van vooruitgang en investeringen. Dat bewijst het meerjarenplan, waarin de gemeente investeringen voor zo'n 76,5 miljoen euro aankondigt. Het plan legt de nadruk op levenskwaliteit, duurzame ontwikkeling en participatie van inwoners, verenigingen en lokale ondernemers. Een van de opvallende projecten is de hospice-afdeling in het gemeentelijk woonzorgcentrum.
Zwevegem investeert dus fors, maar houdt de financiën wel onder controle: de autofinancieringsmarge en het kasresultaat blijven positief, en de personenbelasting en opcentiemen blijven ongewijzigd. Dankzij subsidies van 21,5 miljoen euro is de netto last voor de gemeente beperkt tot iets minder dan 55 miljoen euro.
Zorg en sociale diensten
De gemeente wil de zorg voor zwaar zieke inwoners versterken. Een volledig nieuwe hospice-afdeling moet ervoor zorgen dat inwoners in alle rust en nabijheid van familie hun laatste levensfase kunnen doorbrengen.Ook mantelzorgers krijgen extra ondersteuning, net als senioren die nood hebben aan laagdrempelige ontmoetingsplaatsen.
Mobiliteit en infrastructuur
Zwevegem investeert 8 miljoen euro in wegen en voetpaden, herinrichtingen van de Bekaertstraat en uitbreiding van trage wegen. Parkeren wordt verbeterd en fietsinfrastructuur en Hoppinpunten worden voorzien om duurzaam vervoer te stimuleren. Grote rioleringswerken en het herstel van de Transfo-site en het gemeentepark zorgen voor een opgewaardeerd openbaar domein.
Veilige en betrokken gemeenschap
Het plan voorziet in meer veiligheid door buurtinformatienetwerken, wijkagenten en camerabewaking. De nieuwe wijkpost van politiezone MIRA en de brandweerkazerne op Evolis krijgen infrastructuurinvesteringen van 3,3 miljoen euro.
Participatie en betrokkenheid van inwoners, verenigingen en ondernemers staan centraal. Een burgerbudget biedt inwoners de mogelijkheid eigen projecten in te dienen.
Cultuur, onderwijs en vrije tijd
Het meerjarenplan investeert in verenigingen, jeugd- en vrijetijdsactiviteiten, en de nieuwbouw van het deeltijds kunstonderwijs op de Kappaertsite (15,5 miljoen euro). Het plan wil maximale culturele en sportieve beleving mogelijk maken en bestaande gemeentelijke gebouwen optimaal benutten.
Duurzaamheid en klimaat
Zwevegem legt in het plan ook de nadruk op klimaatadaptatie, ontharding, energie-efficiëntie en waterbeheer. Samenwerking met lokale landbouwers en duurzame stedenbouw versterken de impact van beleid op lange termijn.
Volgende stappen
Het meerjarenplan wordt besproken in de gemeenteraadscommissies op 3 en 10 december en komt op 15 december voor de gemeenteraad. De gemeente koppelt het plan aan de 2e Ronde van Zwevegem begin 2026, waarbij inwoners concreet zien hoe hun input verwerkt is in beleid.