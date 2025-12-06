6 miljoen gaat naar wegenis- en rioleringswerken. De grootste projecten zijn het herinrichten van het Groenerf en een fietspad voor de Krombekestraat. In beide projecten wordt ook de riolering aangepakt. Daarnaast is er ook ruim een miljoen euro voorzien voor de aanpak van overige landelijke wegen.

Erfgoed, jeugd en sport

Er is 800.000 euro voorzien voor de restauratie van erfgoed: kerken en het schuurtje naast de molen. Vleteren voorziet ook 400.000 euro voor de renovatie van het pand op Westvleterendorp 6. Dat wordt een bruisend dorpspunt. 40.000 euro gaat naar het uitbreiden van het aanbod op de sportzone in Woesten, gepland in 2026 en vooral 2027. En er is 130.000 euro in 2026 voorzien voor jeugdinfrastructuur, voornamelijk de aanleg van een speelplein bij De Sceure en het voorzien van speeltoestellen op het Groenerf.

Fiscale druk daalt

Voor de Vleternaar daalt de fiscale druk een beetje doordat de algemene gemeentebelasting wordt afgeschaft, waarbij een gezin of alleenstaande respectievelijk 100 of 62 euro moest betalen. De 130.000 euro minder ontvangsten voor de gemeente, worden voor ongeveer de helft gecompenseerd worden door het tarief op de aanvullende personenbelasting heel beperkt te verhogen van 7% naar 7,4%.