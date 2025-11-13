Over algemeen bestuur

Het stadsbestuur streeft naar een modern, efficiënt, eerlijk en mensgericht beleid, dicht bij de mensen en klaar voor de uitdagingen van morgen.

Hoofdpunten:

Masterplan stadsmarketing

Over omgeving

Alles ligt op een boogscheut: wonen, werken, winkelen, leren en ontspannen kan binnen 15 minuten. Veurne beschermt haar charmante dorpskernen, open ruimte en leefbare omgeving. Groene plekken worden gekoesterd, voetpaden, fietspaden en wandelroutes veiliger en vlotter gemaakt.

Hoofdpunten:

Moderne stedelijke werkplaatsen

Uitvoering strategisch commercieel plan

Beleidsplan Ruimte en Woonbehoeftenplan

Over welzijn

Een warme stad zorgt voor wie zorg nodig heeft en versterkt wie vooruit wil. Het welzijnsbeleid is laagdrempelig, mensgericht en zoekt actief wie uit de boot dreigt te vallen. Er is aandacht voor jong en oud, fysieke en mentale gezondheid, acute noden en duurzame oplossingen.

Hoofdpunten:

Nieuwbouw Jeugdhulp Zonnewende

Bouw nieuwe jeugdsite

Energierenovaties van zorginstellingen

Over vrije tijd

Vrije tijd is de lijm van de samenleving. Veurne biedt een aanbod dat verbindt, verrijkt en verrast, voor jong en oud. De stad zet in op sport, cultuur, toerisme en ontmoeting, altijd met oog voor kwaliteit, inclusie en duurzaamheid.

Hoofdpunten: