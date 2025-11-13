De gemeenteraad Van Veurne heeft het licht op groen gezet voor het Meerjarenplan 2026-2031. Er zijn 46 actiepunten. Die vormen een routekaart die samen met de
Veurnaars werd opgesteld.
Over algemeen bestuur
Het stadsbestuur streeft naar een modern, efficiënt, eerlijk en mensgericht beleid, dicht bij de mensen en klaar voor de uitdagingen van morgen.
Hoofdpunten:
- Masterplan stadsmarketing
Over omgeving
Alles ligt op een boogscheut: wonen, werken, winkelen, leren en ontspannen kan binnen 15 minuten. Veurne beschermt haar charmante dorpskernen, open ruimte en leefbare omgeving. Groene plekken worden gekoesterd, voetpaden, fietspaden en wandelroutes veiliger en vlotter gemaakt.
Hoofdpunten:
- Moderne stedelijke werkplaatsen
- Uitvoering strategisch commercieel plan
- Beleidsplan Ruimte en Woonbehoeftenplan
Over welzijn
Een warme stad zorgt voor wie zorg nodig heeft en versterkt wie vooruit wil. Het welzijnsbeleid is laagdrempelig, mensgericht en zoekt actief wie uit de boot dreigt te vallen. Er is aandacht voor jong en oud, fysieke en mentale gezondheid, acute noden en duurzame oplossingen.
Hoofdpunten:
- Nieuwbouw Jeugdhulp Zonnewende
- Bouw nieuwe jeugdsite
- Energierenovaties van zorginstellingen
Over vrije tijd
Vrije tijd is de lijm van de samenleving. Veurne biedt een aanbod dat verbindt, verrijkt en verrast, voor jong en oud. De stad zet in op sport, cultuur, toerisme en ontmoeting, altijd met oog voor kwaliteit, inclusie en duurzaamheid.
Hoofdpunten:
- Nieuwe sportaccommodatie met zwembad en voetbalinfrastructuur
- Oprichting historisch (stads)museum
- Opwaardering ontmoetingscentra
“Het goedgekeurd meerjarenprogramma is een eerste stap naar de realisatie van de vele projecten waarmee we de stad verder zullen vernieuwen.”
“We varen niet verder op oude gewoonten. Veurne kiest een nieuwe koers, met een sterk meerjarenplan als kompas. We zijn klaar om er voluit tegenaan te gaan.”