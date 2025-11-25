Meerjarenplan Ieper: volledige binnenstad wordt grote fietszone vanaf 1 januari
Vanaf 1 januari wordt de volledige binnenstad van Ieper een fietszone. Dat is één van de opvallendste maatregelen uit het nieuwe meerjarenplan, waarin de stad de komende zes jaar zo’n 60 miljoen euro investeert. Ook de dorpskern van Vlamertinge en verschillende stadsprojecten krijgen een grondige update.
De invoering van de fietszone maakt deel uit van een nieuw tienpuntenplan dat het stadsbestuur koppelt aan de geplande knip op de Grote Markt. “We zijn het voorbije jaar echt op onderzoek gegaan naar wat nodig is om die knip te realiseren”, zegt burgemeester Katrien Desomer. “Daaruit zijn tien punten naar voren gekomen. Het eerste punt voeren we nu uit: vanaf 1 januari wordt de volledige binnenstad een fietszone.”
Veiligere rotonde aan Rijselpoort
Een andere belangrijk ingreep is de herinrichting van de rotonde aan de Rijselpoort, waar al meerdere zware fietsongevallen gebeurden. Die werken worden uitgevoerd en betaald door het Agentschap Wegen en Verkeer. “De omgevingsvergunning ligt klaar voor indiening”, aldus Desomer. “We gaan ervan uit dat de werken in de loop van volgend jaar kunnen starten.”
Grote investeringen in Vlamertinge en nieuwe stadsprojecten
Ieper trekt bijna vier miljoen euro uit voor de vernieuwing van de dorpskern van Vlamertinge, een project dat vermoedelijk drie jaar zal duren. “Het is één van de weinige dorpskernen zonder gescheiden riolering”, zegt de burgemeester. “Maar de werken zijn wel onder voorbehoud: we moeten hiervoor de middelen samenleggen met Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer.”
Daarnaast wordt bijna zes miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw sociaal huis in de Sint-Pieterskerk, en krijgt ook de site van het oude openluchtzwembad een nieuwe bestemming. Daar wordt de optie van open-waterzwemmen onderzocht.
In het nieuwe indoorzwembad wordt nog eens negen miljoen euro geïnvesteerd, zeven miljoen is al betaald. De stad benadrukt dat de belastingen voor de inwoners niet stijgen.