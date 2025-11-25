Daarnaast wordt bijna zes miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw sociaal huis in de Sint-Pieterskerk, en krijgt ook de site van het oude openluchtzwembad een nieuwe bestemming. Daar wordt de optie van open-waterzwemmen onderzocht.

In het nieuwe indoorzwembad wordt nog eens negen miljoen euro geïnvesteerd, zeven miljoen is al betaald. De stad benadrukt dat de belastingen voor de inwoners niet stijgen.