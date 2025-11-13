Burgemeester Wieland De Meyer: “We zijn heel trots dat we hier een financieel gezond plan kunnen voorstellen. Een plan met ambitie in acties, maar met realiteitszin in financiën. Een rijke gemeente zullen we nooit worden. En de vele besparingen van de laatste maanden door Vlaanderen en de federale overheid, zorgen dat het voor alle gemeenten niet simpel is.’

Een aantal investeringen springen in het oog. Met de bouw van een lokaal dienstencentrum zal de gemeente sterk inzetten op zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Niet alleen de bouw hiervan wordt belangrijk, ook de werking zal op die manier een sterke boost krijgen.

Sport en fietspaden

Niet alleen in de bestaande sporthal wordt fors geïnvesteerd, in Kemmel wordt in samenwerking met de school ook een nieuwe sportzaal gebouwd. Op die manier komt de hele site van De Gaper vrij, en komt de gemeente tegemoet aan het tekort aan mogelijkheden voor zaalsport in Heuvelland.

Na de lange planning, komt ook de realisatie van de fietspadenprojecten in versnelling. Westouter – Poperinge is deze week van start gegaan, Kemmel – Wijtschate start in 2026. En ook voor Dranouter – Loker rekent de gemeente erop “dat het gezond verstand bij Vlaanderen nu snel zal zegevieren om met de realisatie te starten.”

Ook water is en blijft in Heuvelland een echte prioriteit. Naast de nieuwe rioleringsprojecten (Lokerstraat, Hellegatbeek, langedreef, Koudekotstraat en doortocht De Klijte), werkt de gemeente ook samen met landbouwers in het project Water-Land-schap om samen de waterkwaliteit te verbeteren en de erosie te verminderen.

Nieuw OC in Westouter en Buizenfabriek

Een nieuw OC in Westouter is iets wat ook bij velen heel positief onthaald wordt. Nog dit jaar start Heuvelland met het dorp voor de eerste inspraakvergadering om samen een programma op te maken. Maar ook in de bestaande OC’s worden vele investeringen voorzien.

En met de site van de Buizenfabriek in Wijtschate is Heuvelland al gestart met de eerste plannen om hier een groene buurtplek van te maken, zodat de verloedering er gestopt wordt. Een mooie kans voor natuur en erfgoed.

Onze uitgebreide infrastructuur vraag constante opvolging. Niet alleen fietspaden en voetpaden, maar ook de vele landelijke wegen verdienen een extra investering. Hier gaan de gemeente de inspanning versterken tot 3 miljoen euro om de landelijke wegen aan te pakken.

Diensten en toerisme

De technische dienst wordt uitgebreid. Door de start van een nieuwe ploeg wegenbouw, wil Heuvelland sneller kunnen inspringen op meldingen van burgers waar iets hersteld moet worden. En door de opstart van een echte dienst evenementen, wil de gemeente organisatoren nog beter begeleiden en zorgen dat evenementen en inwoners in harmonie kunnen plaatsvinden.

De gemeentelijke diensten wil Heuvelland nog verder centraliseren in Kemmel, door de aankoop van het postgebouw naast het gemeentehuis.

Ook toerisme blijft een belangrijke sector. Heuvelland wil de huidige troeven versterken, en zorgen dat inwoners én toeristen nog meer de charme van ons landschap ontdekken. Dat bv. via kunst op gevels, openbare BBQ-plaatsen of uitgeruste picknickplaatsen. Samen met de het War Heritage Institute wordt een onthaalcentrum gebouwd op de commandobunker, zodat ook die troef uitgebouwd kan worden.

