Brugge investeert de komende zes jaar Brugge om en bij de 300 miljoen euro, ongeveer 50 miljoen per jaar. Onder meer in de tweede fase van kunstenhal BRUSK en de heraanleg van de stationsomgeving. Voor de dringende renovatie van het Belfort voorziet Vlaanderen maar 250 000 euro subsidies, en dat is te weinig. Pascal Ennaert, schepen van financiën Brugge (Vooruit): “Op dit ogenblik hebben we 7,8 miljoen euro voorzien voor de restauratie van de toren. Als we het hele gebouw willen aanpakken hebben we steun van de Vlaamse overheid nodig. Hetzelfde voor het Begijnhof.”

Veiligheid

Brugge investeert ook in veiligheid. Er komt een nieuwe brandweerkazerne, het budget van de politie stijgt van 33 naar 40 miljoen euro. Dirk De fauw, burgemeester Brugge (CD&V): “We voorzien nu de nodige middelen om het volledig korps te bezetten. Het is niet de bedoeling dat er meer politie in de kantoren aanwezig is, maar meer op straat. Dat is ook wat de mensen verwachten: dat er blauw aanwezig is op de straat. Brugge moet een veilige stad zijn.”

Cruisetaks

Voor de inkomsten voert Brugge een nieuwe cruisetaks in. Vanaf 2027 zal elke toerist die in Zeebrugge aanmeert, 5 euro betalen. In 2028 verhoogt ook de verblijfstaks van 3,75 naar 5 euro per overnachting. Brugge zal ook een halve euro belasting per deelnemer heffen op betaalde evenementen, denk aan Cactus of de Marathon van Brugge. En de leegstandtaks komt er voortaan al vanaf een half jaar in plaats van een jaar. Brugge wil ten slotte binnenkort ook zelf GAS-boetes voor kleine snelheidsovertredingen innen.