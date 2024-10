De actie heette ' Python', en behalve agenten van de politiezone RIHO werkten ook de zones Midow en Westkust mee.

Rond het station van Roeselare was er een zone waarbinnen agenten sowieso iedereen checkten. Vier mensen hadden een gebruikershoeveelheid cannabis op zak. Eén iemand stond geseind en is opgepakt, er is ook één iemand zonder geldige verblijfspapieren opgepakt. Eén bestuurder kreeg een pv voor patsergedrag en er is ook één gestolen fiets teruggevonden en terugbezorgd.

Aan het station van Izegem waren er geen inbreuken.