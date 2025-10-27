4°C
De vroege winterprik heeft woensdagavond en vanmorgen tot meerdere ongevallen op de E40 geleid. Op de A19 gebeurde rond 10u15 een ongeval tussen Ieper en Zonnebeke, in de richting van Kortrijk. Een wagen ging er over de kop, de chauffeur werd uit de wagen geslingerd. 

Gisteravond en vannacht werden al meerdere bestuurders verrast door een hevige hagelbui, die plots een glad wegdek veroorzaakte. Onder meer op de A19 in Beselare ging rond 2 uur een wagen over de kop. Enkele uur daarvoor, rond 23 uur belandde een bestelwagen op zijn flank op de E40 ter hoogte van Brugge. De bestuurder moest door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd worden. Even later gebeurden ook op de snelweg richting kust enkele ongevallen.

Brit in de gracht

De sneeuwval zorgde ook vanmorgen voor meerdere ongevallen op onze snelwegen. Vooral in de omgeving van Adinkerke gingen meerdere voertuigen aan het slippen. De wagen van een Brit belandde in de gracht, tussen de snelweg en een ventweg. (foto)

Foto José Tyteca

Ben Storme

Ben Storme
Belga
