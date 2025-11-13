Daar is het eerste witte laagje: korrelhagel en natte sneeuw blijven even liggen
De eerste sneeuw voor dit seizoen is gevallen: de eer was voor de kust, het hinterland rond Brugge en delen van de Westhoek.
Het witte laagje kwam er afgelopen nacht door korrelhagel en natte sneeuw die ook even bleven liggen. Er kwamen meldingen uit onder meer Blankenberge, Zedelgem en Langemark-Poelkapelle.
"Lokale gladheid kan door felle buien en er kan tot de ochtend erg veel neerslag vallen!"
Dit is het eerste laagje van dit najaar:
