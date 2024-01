In 2023 verwelkomde de luchthaven 386.387 passagiers. Dat is een lichte stijging met 4.6% in vergelijking met 2022. "We hebben een succesvolle periode achter de rug", aldus CEO Eric Dumas. "In 2023 voegden we het Turkse Antalya terug toe aan het vluchtaanbod. Dit gaf een positieve impuls aan de passagierscijfers. We nemen dit jaar de Egyptische bestemmingen Sharm El Sheikh en Hurghada opnieuw op in ons aanbod."

Reizigers zullen in 2024 kunnen kiezen uit 14 bestemmingen. De luchthaven zet zich actief in om het aantal bestemmingen verder uit te breiden.