Ook in West-Vlaanderen meer oproepen: meer Vlaams geld naar Tele-onthaal
De Vlaamse regering trekt de komende drie jaar 660.000 euro extra uit voor Tele-Onthaal. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez (Vooruit). Het aantal oproepen blijft al jaren stijgen. Ook in West-Vlaanderen meldde Tele-Onthaal afgelopen zomer nog meer oproepen.
Met de bijkomende middelen wil Tele-Onthaal meer vrijwilligers aantrekken en beter begeleiden, de interne werking efficiënter maken en de regionale samenwerking versterken. Door administratieve taken te verminderen, moeten vrijwilligers meer tijd krijgen voor hun kerntaak: een luisterend oor bieden.
“Tele-Onthaal is een onmisbare schakel in de Vlaamse hulpverlening”, zegt Vlaams minister Caroline Gennez. “Veel mensen zijn al geholpen met iemand die gewoon even naar hen luistert.”
Volgens algemeen directeur Sophie Beckers blijft de nood hoog. “Mensen ervaren vandaag veel maatschappelijke druk: de afname van sociale verbondenheid, digitalisering en mondiale spanningen spelen mee.”
Wie nood heeft aan een gesprek kan gratis en anoniem bellen naar 106 of chatten via tele-onthaal.be.