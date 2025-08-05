“Tele-Onthaal is een onmisbare schakel in de Vlaamse hulpverlening”, zegt Vlaams minister Caroline Gennez. “Veel mensen zijn al geholpen met iemand die gewoon even naar hen luistert.”

Volgens algemeen directeur Sophie Beckers blijft de nood hoog. “Mensen ervaren vandaag veel maatschappelijke druk: de afname van sociale verbondenheid, digitalisering en mondiale spanningen spelen mee.”

Wie nood heeft aan een gesprek kan gratis en anoniem bellen naar 106 of chatten via tele-onthaal.be.