Bijna drie kwart van de oproepen in juli kwam buiten de kantooruren binnen. Vooral 's avonds en 's nachts is de nood het hoogst. Jongeren kiezen opvallend vaak voor de chatfunctie. Ook de ernst van de problemen neemt toe. Gesprekken over zelfdoding stegen in juli tot 12,7 procent van de oproepen, tegenover 10,3 procent in juli 2024. Zelfverwonding kwam ter sprake in 7,2 procent van de gesprekken.