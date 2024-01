Met ruim 770.000 bezoekers trokken de Brugse musea in 2023 zo'n 12 procent meer mensen aan dan in het jaar daarvoor. Qua populariteit blijft het Belfort de publiekstrekker, met 220.000 bezoekers. Op de tweede plaats staat de Onze-Lieve-Vrouwekerk, gevolgd door het Groeningemuseum. "Na de coronaperiode zit Brugge opnieuw volledig in de lift, en het doet me dan ook veel plezier dat ook Musea Brugge duidelijk op die positieve golf meesurft”, blikt burgemeester Dirk De fauw tevreden terug.