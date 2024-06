In Kortrijk vormde zich ook al vroeg een rij. Daar kozen de stemgerechtigden een partij of naam op de stemcomputer. "Met een computer is dat gemakkelijk", vindt kiezer Bernard. Daarnaast stemmen sommigen niet enkel voor zichzelf maar ook voor een ander. Ze hebben een volmacht om de stem in te dienen voor een kennis of vriend die zelf niet in het land is of tot aan het kiesbureau raakt. "Ik had een volmacht van mijn grootmoeder", deelt Emile. "Daarom ging ik naar twee stembureaus, waar het druk was maar het vlot verliep."

Een andere groep kiezers maakt voor het eerst zijn keuze. Vanaf 16 jaar mogen jongeren voor het Europees parlement stemmen en vanaf 18 jaar voor het Vlaamse en federale parlement. "Ik weet gewoon niet wat ik moet verwachten", vertelt de 20-jarige Aline uit Kortrijk. Thibaut uit Handzame, 17 jaar, stemt voor de Europese verkiezingen op Vlaams Belang. "Ik vind het wel een beetje raar dat de rest op iedereen mag stemmen en ik enkel Europees", zegt hij. Hoe heel West-Vlaanderen heeft gekozen, zal vanaf deze namiddag duidelijk worden.