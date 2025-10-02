Het Gevangeniswezen en ook de vakbonden hebben het plaatstekort in de gevangenissen al meermaals aangekaart. Er is sprake van mensonwaardige omstandigheden voor de gedetineerden en risico's voor het personeel.

"We blijven in een crisissituatie zitten", zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder en directeur-generaal van het Gevangeniswezen woensdag. Er is nood aan "maatregelen op de korte termijn".

