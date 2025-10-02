16°C
Meer dan 500 grond­sla­pers in Bel­gi­sche gevangenissen

Het aantal gevangenen dat op de grond moet slapen in de Belgische gevangenissen blijft pieken. De kaap van 500 grondslapers ging intussen voor de bijl en vandaag is sprake van 535 gedetineerden. In Brugge zijn het er 27, in Ieper 25.

Het Gevangeniswezen en ook de vakbonden hebben het plaatstekort in de gevangenissen al meermaals aangekaart. Er is sprake van mensonwaardige omstandigheden voor de gedetineerden en risico's voor het personeel.

"We blijven in een crisissituatie zitten", zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder en directeur-generaal van het Gevangeniswezen woensdag. Er is nood aan "maatregelen op de korte termijn".

Actiedag

Momenteel verblijven er 13.455 gedetineerden in de Belgische gevangenissen. Ter illustratie van de steeds toenemende overbevolking en dito plaatstekort: op de actiedag van gevangenispersoneel en -directies op 2 oktober ging het om 13.173 gedetineerden. Op ruim een maand tijd kwamen er dus meer dan 280 gevangenen bi

Nieuws

Gevangenisdirecteurs en personeel voeren actie aan gevangenispoorten
Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
