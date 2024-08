Vrijdagavond stonden Equal Idiots, ’T Hof van Commerce en Used al in ‘De Arena’, dat is het hoofdpodium van Campo Solar. Gisteren gaven Mooneye, Stef Kamil Carlens en Coely een optreden. Beleving staat centraal op het festival en het is voor die beleving dat bezoekers massaal afzakken naar Damme. Meer dan 20.000 festivalgangers genieten er van livemuziek en DJ’s tussen de maïs, tarwe en zonnebloemen.

Sinds deze editie komt de organisatie met een nieuwe overnachtingsplek: Camping Lunar. Een camping in dezelfde feeërieke sfeer met van tal van activiteiten.

Zondagavond sluiten Glints, Bart Peeters en Sylver het evenement af. Een dagticket kost 61,95 euro, voor een weekend ticket betaal je 117,20 euro.