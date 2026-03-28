Meer dan 11.000 handtekeningen tegen bouwplannen aan Fort Napoleon in Oostende
Meer dan 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen plannen om de bescherming van de duinen rond Fort Napoleon in Oostende op te heffen. Natuurpunt Middenkust en verschillende andere organisaties overhandigden de petitie aan Vlaams minister Ben Weyts.
De omgeving van Fort Napoleon is sinds 1976 beschermd als cultuurhistorisch landschap. Volgens de actievoerders dreigt die bescherming nu te verdwijnen om plaats te maken voor een groot bouwproject met appartementsgebouwen.
“Dit zet de deur open voor projectontwikkelaars in heel Vlaanderen”, zegt Paul Lingier van Natuurpunt Middenkust. “Welke waarde heeft een bescherming nog als die zomaar kan worden geschrapt?”
De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed gaf eerder een negatief advies over de opheffing van de bescherming en waarschuwde voor een “gevaarlijk precedent”. Toch zette minister Weyts de procedure verder op vraag van de stad Oostende.
Volgens de actievoerders gaat het niet alleen om natuurbehoud, maar ook om bescherming tegen overstromingen en het bewaren van open ruimte aan de kust. In het gebied komen meer dan 230 typische planten- en diersoorten voor.