Vooral in de weekends en op de koopzondagen was het erg druk. De piek viel op 13 december, met ruim 37.000 bezoekers. Ook de vernieuwde kerstmarkt en evenementen zoals Vlaanderen Zingt en de Wintercorrida lokten extra volk.

“Het succes is te danken aan het brede aanbod en de gezellige wintersfeer,” zegt schepen van Evenementen Wouter Allijns. “Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

