Winter in Kortrijk heeft in december 2025 zo’n 717.000 bezoekers naar de binnenstad gelokt. Dat zijn er bijna 30.000 meer dan vorig jaar.
Vooral in de weekends en op de koopzondagen was het erg druk. De piek viel op 13 december, met ruim 37.000 bezoekers. Ook de vernieuwde kerstmarkt en evenementen zoals Vlaanderen Zingt en de Wintercorrida lokten extra volk.
“Het succes is te danken aan het brede aanbod en de gezellige wintersfeer,” zegt schepen van Evenementen Wouter Allijns. “Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”
"Ook in de winter leeft onze stad. Dat is goed nieuws voor handelaars en horeca."
Hoewel 2025 tot de sterkere edities behoort, ligt het bezoekersaantal tussen kerst en nieuwjaar nog iets lager dan in de topjaren 2023 en 2024, zegt Kortrijk