Maar dat kan lang duren. Dat beseft ook vraagsteller en Vlaams parlementslid Tom Lamont van Vlaams Belang. En dat niet alleen.

"U spreekt in uw reactie over een nieuwe locatie. De Noorse firma liet in een reactie al weten dat ze kijken om hun investering van meer dan 40 miljoen euro te doen in Noord-Frankrijk."

Minister Jo Brouns: "Ik hoop dat niet, dat verhuizen naar Noord-Frankrijk. Laat ons eerlijk wezen, het gaat over de interpretatie van stedenbouwkundige voorschriften. Wat mij betreft moet er maximale ondersteuning komen om het toch nog alle kansen te geven daar. Wij zullen er alvast ons steentje toe bijdragen in de mate dat we dat kunnen."