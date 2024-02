Maxim Veys is momenteel Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Kortrijk. Zijn aanduiding betekent niet dat Philippe De Coene geen belangrijke rol krijgt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nationaal zal hij voor Vooruit de Europese lijst duwen. Phillipe De Coene en Maxim Veys zijn van plan om te blijven investeren in zorg, welzijn, wonen, cultuur, jeugd, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Zo willen ze onder andere de zorgcampussen Ter Melle in Heule en Biezenheem in Bissegem renoveren en uitbreiden en een nieuwe woonwijk bouwen op Overleie.

Bij de verkiezingen in juni stelt Veys zich opnieuw kandidaat voor het Vlaams Parlement. Momenteel bestuurt Vooruit in Kortrijk samen met Team Burgemeester en N-VA.