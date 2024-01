Beste Kortrijkzaan,

13 oktober ben ik uw kandidaat-burgemeester.

De stad moet terugplooien op haar kerntaken: zorgen voor netheid, deftig verkeer en veiligheid. Kortrijk moet de properste en veiligste stad van Vlaanderen worden.

Kies voor mij als burgemeester en ik garandeer u meer waar voor uw centen. We gaan voor een Kortrijk in vorm. Een minimale overheid die focust op wat essentieel is. Een stad die beroep doet op de verantwoordelijkheid van haar inwoners en die rechtvaardig en sociaal is.

Ik ben in de politiek gestapt omdat ik een betere samenleving wil doorgeven aan de volgende generatie. Daarom moet wie werkt beter beloond worden. Wie geen moeite doet om werk te vinden, moet uitgesloten worden van uitkeringen.

Onze kinderen moeten deftig onderwijs genieten. De lat mag niet naar beneden omdat veel klasgenootjes het Nederlands onmachtig zijn. Er moet meer respect komen voor leerkrachten. We mogen van hen niet verwachten dat ze alle verantwoordelijkheden van ouders overnemen. De rol van onze leerkrachten is kennis overdragen.

Wat heeft dat met Kortrijk te maken? Het lijken zaken uit de nationale politiek, maar mispak u niet. Als stad kunnen we hier heel wat aan doen. Met het OCMW en ons aandeel in de sociale woonmaatschappijen zullen we fors wegen op het sociaal beleid. Wie wil werken en Nederlands leren, belonen we. Wie de kantjes eraf loopt zal het voelen aan zijn uitkeringen.

Zorg voor onze kinderen en ouderen is essentieel. Met mij als burgemeester investeren we in betaalbare en voldoende kinderopvang. Dat doen we ten koste van andere zaken die we als stad niet meer zullen doen. Hetzelfde geldt voor onze ouderen. Die hebben recht op de beste verzorging en infrastructuur. Kortrijk moet over de beste kinderopvang en woonzorgcentra beschikken.

Concreet: met mij als burgemeester kiest u voor propere buurten, deftige voet -en fietspaden, meer respect voor leerkrachten en politie, een strenge en kordate aanpak van uitkeringen, focus op het Nederlands en forse investeringen in kinderopvang en infrastructuur voor ouderen.

Sinds 2019 ben ik uw schepen van Cultuur. Dat is de grootste eer die mij ooit te beurt viel. Ik geloof heel sterk in de kracht van onze culturele verenigingen. Zij geven onze stad een ziel. Veel mensen komen er samen rond hun passie en verbeelding. Zo bouw je een stad.

Vanaf volgend jaar hoop ik uw burgemeester te zijn. Ik ga ‘al- in’. Wie de meeste voorkeurstemmen haalt van de grootste partij binnen de coalitie wordt burgemeester. Ik heb uw steun dus meer dan ooit nodig.

Laat ons de komende maanden samenkomen en keihard knallen.

Uw kandidaat-burgemeester,

Axel Ronse