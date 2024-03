De andere genomineerden zijn Cobi van Baars ('De onbedoelden'), Sacha Bronwasser ('Luister'), Rob van Essen ('Ik kom hier nog op terug'), Esther Gerritsen ('Gebied 19') en Frank Nellen ('De onzichtbaren').

"De titels die wij na een spannende discussie over meerdere rondes uit het aanbod hebben geselecteerd, laten een enorme rijkdom zien. We waren al trots bij de presentatie van de longlist. Nu zijn we dat nog meer. Iedere titel op deze shortlist doet, elk op een eigen wijze, recht aan wat de roman vermag. En laat daarmee zien dat de Nederlandstalige fictie kwalitatief onverminderd hoogstaand is", aldus het juryrapport.

De genomineerde auteurs ontvangen elk 2.500 euro. De winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2024 zal op 13 mei bekend zijn. De prijs is goed voor 50.000 euro en een bronzen legpenning.